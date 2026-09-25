Şehitkamil Belediyesinden eğitim yardımı! İlköğretim öğrencilerine 8 bin lira destek

Şehitkamil Belediyesi, üniversite ve lise öğrencilerinin ardından ilk ve ortaokul öğrencilerini de eğitim desteği kapsamına aldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitim alanında hayata geçirilen sosyal desteklere bir yenisini daha ekledi. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik desteklerin ardından, ilk ve ortaokulda eğitim gören çocuklar da Şehitkamil Belediyesi’nin eğitim desteklerinden yararlanacak. Başkan Yılmaz’ın açıkladığı yeni destek kapsamında, dar gelirli ailelerin ilk ve ortaokulda eğitim gören çocuklarına her dönem 4 bin TL, toplamda ise 8 bin TL eğitim desteği verilecek.

“Çocukların geleceğine yapılan bir yatırım”

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitim desteklerinin temelinde çocukların eğitim hayatına eşit ve güvenli şartlarda devam edebilmesini sağlama anlayışının bulunduğunu belirtti. Yılmaz, eğitim desteklerinin bir yardım çalışmasının ötesinde, çocukların geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, her çocuğun hayallerine ulaşabilmesi için yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.