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Dünya

Filistin Arap Birliği'nden acil kredi talep etti

Filistin Yönetimi’nin Arap Birliği Daimi Temsilcisi Kahire Büyükelçisi Diyab El-Levh, Filistin Yönetimi’nin yaşadığı mali kriz nedeniyle Arap Birliği’nden 100 milyon dolarlık bir acil kredi talebinde bulunduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 00:32:00 -
Filistin Arap Birliği'nden acil kredi talep etti

Büyükelçi Levh, Filistin’in Sesi Radyosu’na yaptığı açıklamada, “Arap Maliye Bakanları Konseyi'ne, Filistin’in İsrail'den vergi gelirlerini tahsil edene kadar 100 milyon dolarlık kredi talebinde bulunduk, ancak henüz bir yanıt alamadık.” dedi.

100 milyon dolarlık kredi talebi

Levh, ülkesinin kredi talebinin, “Arap ülkelerinin ayda 100 milyon dolarlık bir Arap güvenlik ağı sağlama konusundaki birbirini takip eden Arap Birliği oturumlarının kararlarına yanıt vermemesinden sonra geldiğini” belirtti.

Arap ülkelerinin Filistin halkının İsrail ve ABD planlarına karşı mücadelesinin sürdürülmesinde ulusal bir sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Levh, Arap ülkelerinin, Filistin Yönetimi’nin bu talebini en kısa zamanda karşılamayı umduğunu kaydetti.

Arap liderleri, 2010 yılında Libya’nın Sirte kentinde düzenlenen Arap Birliği zirvesinde, İsrail’in Filistin’in gelirlerine el koyması veya bu çerçevede herhangi bir sorunun yaşanması durumunda Filistin Yönetimi’ne aylık 100 milyon dolarlık yardım yapılması kararı almıştı.

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