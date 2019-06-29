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Filistin alınıp satılacak bir mal değil

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, “Filistin alınıp satılacak bir mal değildir. Filistinlilerin hakları alınamaz, satılamaz. Filistinlilerin değerlerini hiçe sayan her türlü anlaşma bozulacaktır” dedi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:48
Filistin alınıp satılacak bir mal değil

Amerika’nın Bahreyn’de gerçekleştirdiği “Yüzyılın Anlaşması” adlı sözde barış planının ekonomik ayağını oluşturan Manama Çalıştayı’na Filistinlilerin tepkisi dinmiyor... Hamas üyesi Ebu Merzuk, Filistinlilerin boykot edip katılmadığı Manama Çalıştayı’na tepki göstererek, “Filistin alınıp satılacak bir mal değildir. Filistinlilerin hakları alınamaz ve satılamaz” ifadelerini kullandı.

Filistin meselesinin ekonomik değil siyasi bir konu olduğunu belirten Ebu Merzuk, ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” planı için “Filistinlilerin haklarını ve değerlerini hiçe sayan her türlü anlaşma bozulacaktır” dedi.

Ramallah’a birlik çağrısı

Bahreyn’in başkentindeki Manama Çalıştayı’nın başarısız olduğunu kaydeden Ebu Marzuk, bunun nedenlerini Filistinlilerin birlik halinde oluşu, etkinliğin Filistinlilerin siyasi haklarını hiçe sayması ve İsrail’in Filistin’i işgal etmesi şeklinde sıraladı.

Ebu Merzuk, Filistin yönetimine, halkıyla birlik olma, yok edilme planları yapılan Filistin davasını savunma, Gazze Şeridi’ne ablukayı kaldırma ve Filistinli tüm grupların katıldığı bir toplantı organize etme çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:48
  1. Yüzyılın Anlaşması
  2. Manama Çalıştayı
  3. Filistinliler
  4. Hamas üyesi Ebu Merzuk
  5. ABD
  6. İsrail
  7. Gazze Şeridi

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