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Dünya Filistin 1948 İslami Hareketi lideri koronavirüse yakalandı
Dünya

Filistin 1948 İslami Hareketi lideri koronavirüse yakalandı

İsrail cezaevinden geçen ay çıkan Filistin 1948 İslami Hareketi’nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 19:01:00 -
Filistin 1948 İslami Hareketi lideri koronavirüse yakalandı

Filistin 1948 İslami Hareketi’nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Şeyh Salah, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Ocak Perşembe günü İsrail’in güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde İsrail vatandaşı Filistinlilerin düzenlediği gösteriye katıldığını hatırlattı.

Test sonucu pozitif çıktı

Evine döndükten sonra soğuk algınlığı ve yüksek ateş belirtileri hissettiğini belirten Şeyh Salah, yapılan test sonucu Kovid-19 teşhisi konulduğunu aktardı.

İsrail cezaevinden geçen ay çıkmıştı

Uzun süre İsrail cezaevinde hapis yatan 63 yaşındaki Şeyh Salah, geçen ay serbest bırakılmıştı.

 

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