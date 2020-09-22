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Aktüel Filistin: 100 bin Kovid-19 test çubuğu İsrail'in engellemeleri nedeniyle kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Filistin: 100 bin Kovid-19 test çubuğu İsrail'in engellemeleri nedeniyle kullanılamaz hale geldi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:52:13 -
Filistin: 100 bin Kovid-19 test çubuğu İsrail'in engellemeleri nedeniyle kullanılamaz hale geldi

RAMALLAH (AA) - Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Ürdün'ün yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gönderdiği 100 bin test çubuğunun, İsrail'in engellemeleri sebebiyle kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Bakan Keyle, Filistin'in Sesi radyosuna yaptığı açıklamada, İsrail'in, Ürdün'ün Birleşmiş Milletler koordinesiyle gönderdiği 100 bin test çubuğunun Filistin'e girişini engellediğini söyledi.

İsrail'in bu tavrı nedeniyle test çubuklarının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Keyle, Sağlık Bakanlığının elindeki çubukların sadece 3 gün yeterli olacağını kaydetti.

Keyle, yeterli miktarda test çubuğunun çarşamba günü ulaşacağı yönünde taahhütlerin bulunduğunu aktardı. Söz konusu çubukların nereden ve nasıl geleceği bilgisi paylaşılmadı.

Ürdün ile Batı Şeria arasındaki El-Kerame Sınır Kapısı'nın kontrolü İsrail'in elinde bulunuyor.

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 314 kişinin hayatını kaybettiği, 46 bin 634 vaka tespit edildiği açıklanmıştı.

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