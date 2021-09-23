Filipinli alim Şeyh Muhammed Dilabina vefat etti

Bir süredir kanser tedavisi gören Filipinli Vaiz Şeyh Muhammed Dilabina, 21 Eylül Salı günü Riyad'daki İhtisas Hastanesinde vefat etti.

Vefatının ardından birçok şahıs ve kuruluş, Dilabina için taziye mesajı yayımlayarak üzüntülerini bildirdi.

Eski bir Hristiyan rahip olan Şeyh Dilabina, 30 yıl önce İslam'ın hakikatleriyle tanışarak Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra büyük bir aşk ve şevkle İslam'ı yaymaya çalışan Dilabina, Suudi Arabistan Krallığı'nın Batha bölgesinde bulunan Çağrı Derneği'nde 25 yıldan fazla çalıştı.

Buradaki çalışmaları sırasında özellikle gayrimüslimlere İslam'ı anlatan Dilabina, hayatı boyunca yaklaşık 30 bin kişinin hidayetine vesile oldu.

Buradaki çalışmalarının yanı sıra camilerde ve sohbet halkalarında da İslam'ı anlatan Dilabina, videolar aracılığıyla bu hizmetini sürdürüyordu.

Tedavi gördüğü hastanede son anına kadar da telefon üzerinden İslam'ı anlatmaya ve insanların hidayetine vesile olmaktan geri durmayan Dilabina, son nefesini, hayatını boyunca tekrarladığı "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah" tevhid sözüyle verdi.