Filipinler'in "T129 ATAK" helikopterleri teslimata hazır!

Filipin Halk Haber Ajansı (PNA) tarafından da aktarıldığı üzere teslimatın Aralık ayı sonunda gerçekleştirilmesi bekleniyor. Emerging Philippines’in de belirttiği üzere ilk 2 helikopterin Aralık ayı içerisinde Filipinlere ulaşması bekleniyor.

Filipinler Hava Kuvvetleri (PAF) 15. Saldırı filosu, Türkiye’ye T129 ATAK eğitimi için pilot ve bakım teknisyenlerini göndermişti. Filipinler Savunma Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, T129 ATAK helikopterlerinin ilk ikisinin Aralık ayı sonuna kadar teslim edilmesinin beklendiği ifade etti. Ayrıca sözcü, bu haftayı işaret ederek Filipin Savunma Bakanlığı’nda bir ekibin teslimat öncesi inceleme için Türkiye’ye gittiğini açıklamıştı.

Filipin Hava Kuvvetleri (PAF) Komutanı Korgeneral Allen Paredes yaptığı açıklamada, TUSAŞ tarafından teslim edilmesi planlanan ilk kafile için 2021 yılının Aralık ayını işaret etmişti. Korgeneral Paredes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Öldürücü… Bu Aralık ayında geliyor. Filipin Hava Kuvvetlerine ait T129 Saldırı Helikopteri" ifadelerine yer verdi.

Filipinler ile imzalanan sözleşme kapsamında TUSAŞ tarafından üretilen toplamda 6 adet T129 ATAK helikopterinin 269.388.862 ABD doları bedel ile ihraç edileceği biliniyor.