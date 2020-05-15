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Filipinler'de Vongfong Tayfunu'nun yol açtığı fırtınada bir kişi yaşamını yitirdi

Doğu Samar bölgesinde çok sayıda ev ve barınak hasar gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:18:51 -
Filipinler'de Vongfong Tayfunu'nun yol açtığı fırtınada bir kişi yaşamını yitirdi

MANİLA (AA) - Filipinler'in Doğu Samar bölgesinde etkili olan Vongfong Tayfunu'nun getirdiği şiddetli fırtına ve yağışlar sırasında bir kişi hayatını kaybetti.

Doğu Samar Valisi Ben Evardone yaptığı açıklamada tayfunun yol açtığı şiddetli fırtınada bölgedeki yüzlerce ev, tahliye edilenlerin kaldığı barınak ve ekili alanların hasar gördüğünü kaydetti.

Şiddetli fırtına sırasında hasar gören okul binasında bulunan bir kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Evardone, bölgede hasarın çok büyük olduğunu belirtti.

Meteoroloji uzmanları, tayfunun gücünün biraz zayıfladığını ve Luzon Adası'na doğru ilerlediğini kaydetti.

Vongfong Tayfunu'nun 17 Mayıs pazar günü ülkeden ayrılması bekleniyor.

Yılda yaklaşık 20 tayfun ve kasırga, volkanik patlamalar ve depremlere sahne olan Filipinler'in doğusunu 2013'te vuran Haiyan Tayfunu, 7 bin 300'den fazla kişinin ölümü ya da kaybolmasına, 5 milyondan fazla kişinin de yerlerinden olmasına yol açmıştı.



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