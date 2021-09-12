  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altay’ın havası söndü
Saldırı hazırlığındaki 4 PKK'lı terörist
Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması
Filipinler'de tayfun! 17 ölü
Dünya Filipinler'de tayfun! 17 ölü
Dünya

Filipinler'de tayfun! 17 ölü

Filipinler'de etkili olan tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısı 17 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 13:55:00 -
Filipinler'de tayfun! 17 ölü

Filipinler'de etkili olan Conson tayfununun yol açtığı afet ve kazalarda ölü sayısı 17'ye yükseldi.

Philstar'ın haberine göre, Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde etkili olan Conson tayfunu nedeniyle yaklaşık 9 bin binanın zarar gördüğü ve ulaşımın aksadığı belirtildi.

Tayfunun yol açtığı afet ve kazalarda 14 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 17'ye çıktığı bildirilen açıklamada, kayıp 7 kişinin arandığı ve 24 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, tayfundan 313 binden fazla kişinin etkilendiği bilgisine yer verildi.

Filipinler'de mevsimsel muson yağmurları dışında her yıl yaklaşık 20 tayfun ve fırtına meydana geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay