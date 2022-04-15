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Dünya Filipinler'de Megi fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 138'e yükseldi
Dünya

Filipinler'de Megi fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 138'e yükseldi

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 13:09:00 -
Filipinler'de Megi fırtınasının yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 138'e yükseldi

Xinhua haber ajansına göre, son günlerde ülkede etkili olan sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 138'i buldu.

Ülkede, 132 kişinin hayatını kaybettiği Leyte eyaleti, afetlerden en çok etkilenen bölge oldu.

Filipinler ordusundan yapılan açıklamada Capiz, Aklan, Antique ve Iloilo kentindeki 159 bölgenin sular altında kaldığı kaydedildi.

10 Nisan'da sel ve heyelana yol açan Megi'nin, bu yıl Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’i vuran ilk tropikal fırtına olduğu belirtiliyor.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun yaşandığı Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş, ülkede büyük yıkım yaşanmıştı.

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