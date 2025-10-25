  • İSTANBUL
Dünya Filipinler’de korkutan görüntü! Yanardağ patladı
Dünya

Filipinler’de korkutan görüntü! Yanardağ patladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Filipinler’de korkutan görüntü! Yanardağ patladı

Filipinler'in Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nda patlama yaşandı.

Filipin Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), Kanlaon Yanardağı'nın yerel saatle 20.05'te faaliyete geçtiğini açıkladı.

Açıklamada, patlama sırasında yanardağdan yaklaşık 2 kilometre yüksekliğe kül püskürdüğü ve duman bulutunun kuzeydoğu yönüne sürüklendiği ifade edildi.

Yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinden "bir tahliyenin şimdilik gerekli görülmediği" bildirildi.

Patlama sonrası bölgede "halk nezdinde artan huzursuzluğa" işaret eden 2. seviye alarm durumunun sürdüğü kaydedildi.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

