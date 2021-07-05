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Dünya Filipinler'de düşen askeri uçakta ölü sayısı 50'ye yükseldi
Dünya

Filipinler'de düşen askeri uçakta ölü sayısı 50'ye yükseldi

Filipinler'in güneyindeki Sulu eyaletinde askeri uçağın iniş sırasında düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 11:27:00 -
Filipinler'de düşen askeri uçakta ölü sayısı 50'ye yükseldi

Ordu adına açıklama yapan Tümgeneral Edgard Arevalo, 49 kişinin kazadan sağ kurtulduğunu, 47'si askeri personel 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket eden askeri uçağın düştüğü noktada bulunan 4 köy sakini de yaralandı.

3 pilot, 5 mürettebat ve 88 askeri personelle toplam 96 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçak, dün yerel saatle 11.30'da, Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken aynı bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düşmüştü.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, çarpma öncesi birçok askerin uçaktan atladığı kaydedilmişti.

 

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