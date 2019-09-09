0553 313 94 23

Filipinler'de Afrika domuz vebası alarmı

Başkent Manila yakınlarındaki bazı domuz çiftliklerinde 7 bin 400'den fazla domuz itlaf edildi

09 Eylül 2019 Pazartesi 11:27
Filipinler'de Afrika domuz vebası alarmı

ANKARA (AA) - Filipinler'de bazı çiftliklerde Afrika domuz vebası vakalarına rastlanması üzerine alarma geçildi.

Filipinler Tarım Bakanı William Dar, Afrika domuz vebasının, başkent Manila yakınlarındaki en az 7 köyde domuz sürülerinin ölümüne yol açtığını, Rizal ve Balucan köyleri civarında Afrika domuz vebası salgınından etkilendiğinden şüphe edilen 7 bin 400'den fazla domuzun itlaf edildiğini açıkladı.

Dar, laboratuvara gönderilen kan örneklerinin pozitif olduğunu ve bölgede daha fazla testin yapılması gerektiğini belirterek salgının yayılmasını engellemek için alanında uzman kişilerden oluşan bir ekibin kurulacağını bildirdi.

Halkın paniğe kapılmaması için gazetecilerin yardımını isteyen Dar, bakanlığın diğer bölgelerde de Afrika domuz vebası vakalarına rastlandığını onayladığını söyledi ancak bu bölgelerin isimlerini açıklamadı.

Dar, daha büyük çapta bir salgının önüne geçmek için yasa dışı ithal edilen etlerin tespiti için limanlar ve havalanları dahil kontrollerinin sıklaştırılacağını açıkladı.

Ülkede domuz eti fiyatları ve stoklarının aynı kalacağını vurgulayan Dar, "Domuz endüstrisi ülkedeki en kritik endüstrilerden bir tanesi. Büyük ölçüde etkilenmesini önleyelim. Hükümet tarafından yapılması gereken her şey özel sektörün desteğiyle yapılıyor." diye konuştu.

Afrika domuz vebasının, insanlar için zararsız ancak domuzlar için tedavisi olmayan ölümcül bir bulaşıcı hastalık olduğu ifade ediliyor.

Filipinler, Çin ve Vietnam'dan sonra hastalıktan etkilenen son ülke oldu.

Vietnam'da şubat ve haziran ayları arasında Afrika domuz gribi virüsünden etkilendiği düşünülen 1,7 milyon domuz itlaf edilmişti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) mart ayında yaptığı açıklamada, Vietnam'ın domuz gribi salgınını "ulusal acil durum" olarak ilan etmesi gerektiğini bildirmişti.

Dünya domuz nüfusunun yarısına sahip Çin'de ise geçen yıl kasım ayında yapılan bir açıklamada 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 11:27
  1. Afrika domuz vebası
  2. Filipinler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencilerinin balık tutma serüveni
    1. Çocuk Esirgeme Kurumu öğrencilerinin..
    2. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    3. Okullarda ilk ders zili çaldı
    4. Tekel bayiindeki cinayet davası devam..
    5. Almanya'dan Kaftancıoğlu açıklaması!..
    6. İl Jandarma Komutanı İnan,..
    7. Öğretim yılına en acı başlangıç
    8. İstanbul’dan başlayan kovalamaca..
    9. Ayancık’ta ’Trap ve Tek Kurşun..
    10. Kartal Belediyesi ve Ahbap..
    11. Bakan Selçuk'tan yeni eğitim öğretim..
    12. Atlı süvariler Konak Meydanı’nda
    13. Otokar’ın TULPAR ve COBRA II araçları..
    14. AK Parti perşembe günkü gelişmeyle..
    15. Amerika'dan balistik füze denemesi
    16. Haber yerel..Karaova’yı canlandıracak..
    17. Hindistan, Rusya'dan aldığı S-400'ler..
    18. "Dünyada golfseverlerin tamamı..
    19. İtfaiye alımı | Belediye itfaiyeci..
    20. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP..
    21. DHMİ Genel Müdürü Keskin: "Havacılık..
    22. Döşemealtı’nın gençleri DÖGEM ile..
    23. Avustralya’ya gıda ihracatında "seviye..
    24. Filipinler'de Afrika domuz vebası alarmı
    25. 3 ayda 30 km otoban gibi yol
    26. Kalorifer dairesinde ölü bulundu
    27. ESOB’dan ‘avantaj’ protokolü
    28. İstanbul sokaklarında horonla..
    29. "Her 4 saniyede bir kişi sepsise bağlı..
    30. Nevşehir’de aranan 14 şahıstan 7’si..
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    Erdoğan'ın asıl tepkisi Abdullah Gül'edir
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!