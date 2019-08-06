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Filipinler ve Bangladeş'te dang humması alarmı

Sağlık Bakanı Francisco Duque, yaptığı açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak-20 Temmuz arasında 146 bin 62 dang humması vakası görüldüğünü ve vaka sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 arttığını duyurdu.

06 Ağustos 2019 Salı 16:56
Filipinler ve Bangladeş'te dang humması alarmı

Bu vakalardan 622'sinin ölümle sonuçlandığını belirten Duque, bu nedenle ülke çapında dang humması salgını ilan ettiklerini söyledi.

Duque, ulusal çapta salgın ilan edilmesiyle yerel yönetimlerin hastalığa hızlı yanıt vermesinin hedeflendiğine dikkati çekerek, "Bugünden itibaren, ilgili devlet kurumları, yerel yönetim birimleri, okullar, ofisler ve topluluklar olarak sivrisinek üreme bölgelerini arama ve yok etme faaliyetlerine başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında, hastalık nedeniyle ulusal alarm ilan edilmişti.

Bangladeş'te 65 ölü

Bangladeş'te dang humması salgınında yılbaşından bu yana ölenlerin sayısının 65'e yükseldiği belirtildi.

Bangladeş'in "Daily Star" gazetesinde yer alan habere göre, Dinajpur, Rangpur ve Dakka'da 5 kişi dang humması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son ölümler ile bu yıl salgında hayatını kaybedenlerin sayısı resmi olmayan verilere göre 65'e çıktı.

Diğer yandan Epidemiyoloji, Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden (IEDCR) yapılan açıklamada, bu yıl dang hummasına bağlı yaşamını yitirdiği doğrulanan 18 kişiden çoğunun hastalığa ikinci kez yakalanmış kişiler olduğu ifade edildi.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) dün yapılan açıklamada, ülkede etkili olan dang humması salgınında, 1 Ocak-5 Ağustos tarihlerinde tespit edilen vaka sayısının 27 bin 437'ye yükseldiği belirtilmişti. 

Ülke genelinde son 24 saat içinde dang humması nedeniyle 2 bin 65 kişinin hastanelere başvurduğu aktarılan açıklamada, hastanelerde halihazırda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 658 olduğu vurgulanmıştı. 

Acil önlem alınmazsa salgının eylül sonuna kadar sürebileceği uyarısında bulunulmuştu. 

Dang humması 

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve mart aylarında artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. 

Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor. 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 16:56
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