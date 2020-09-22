  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Kovid-19 aşısı küresel bir kamu malı olmalı"
Aktüel

Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Kovid-19 aşısı küresel bir kamu malı olmalı"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:01:03 -
Filipinler Devlet Başkanı Duterte: "Kovid-19 aşısı küresel bir kamu malı olmalı"

ANKARA (AA) - Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ortak ürün olarak görülerek tüm insanların kullanımına sunulması gerektiğini söyledi.

Ülke basınındaki habere göre, Duterte, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online olarak yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video konferans aracılığıyla hitap etti.

Aşının tüm ülkelere ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Duterte, "Kovid-19 aşısı küresel bir kamu malı olarak görülmelidir." ifadesini kullandı.

Duterte, koronavirüs aşı çalışmalarının sürdüğüne değinerek, klinik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ayrım gözetilmeksizin tüm insanlığın kullanımına sunulması gerektiğini kaydetti.

Filipinler'in küresel kaynakların bir araya getirilmesinde üzerine düşeni yapacağının altını çizen Duterte, daha hızlı koordine olabilen ve daha çabuk haraket edebilen bir Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ihtiyaç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

- 38 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 21 Eylül itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 38 aşı adayı klinik deneme, 149 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 31,5 milyonu aşarken, 969 binden fazla kişi hayatını kaybetti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu
Siyaset

Kılıçdaroğlu'nun konuşması deşifre oldu CHP tutuştu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Demokratik Gelişim Enstitüsü'nün (DPI) kapalı toplantısındaki 'anadilde eğitim' sözler..
Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş indirim bekleniyor.

Mısır'da skandal anlaşma! Türkiye karşıtı 6 ülke bir araya geldi
Dünya

Mısır'da skandal anlaşma! Türkiye karşıtı 6 ülke bir araya geldi

Türkiye'nin Akdeniz'in doğusundaki faaliyetlerinden rahatsız olan altı ülkenin oluşturduğu Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Mısır'ın başkenti Kahire..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı