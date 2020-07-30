  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Filip Novak'tan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Filip Novak, dün oynanan Türkiye Kupası finalinde başına aldığı darbe sonucunda hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 07:57:00 -
Filip Novak'tan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonsporlu Filip Novak 78. dakikada başına aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi.

Sağlık ekiplerinin yardımı ile sedyeyle kenara alınan Filip Novak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Novak'ın oyundan alınmasından sonra ise oyuna Kamil Ahmet Çörekçi dahil oldu.

Çek sol bekin Trabzonspor ile sözleşmesi bu maçın ardından sona eriyordu ve Fenerbahçe'nin Novak'ı transfer etmeye çok yakın olduğu iddia ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı