Filip Novak'tan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonsporlu Filip Novak 78. dakikada başına aldığı darbenin ardından oyuna devam edemedi.

Sağlık ekiplerinin yardımı ile sedyeyle kenara alınan Filip Novak tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Novak'ın oyundan alınmasından sonra ise oyuna Kamil Ahmet Çörekçi dahil oldu.

Çek sol bekin Trabzonspor ile sözleşmesi bu maçın ardından sona eriyordu ve Fenerbahçe'nin Novak'ı transfer etmeye çok yakın olduğu iddia ediliyor.