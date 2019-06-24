Fildişi ve Gana’ya partner olabiliriz Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Fildişi Sahili ve Gana'ya 13 Türk firmasıyla gezi düzenledi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Afrika ülkeleri Fildişi Sahili ve Gana’ya sektörel ticaret heyeti gezisi düzenledi. 13 Türk firmasından 16 yetkilinin ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Tamer Taşkın’ın katılımıyla düzenlenen gezi, ülkeler arası ticaretin gelişimi açısından verimli geçti. Fildişi ve Ganalı firmalarla ikili görüşmeler yapan Türk firmaları, elektrik ile mekanik aksamlardan akülere kadar en yeni ürünlerini tanıttı. Ayrıca toptancı, pazar ve tesis ziyaretleri gerçekleştirdi.

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