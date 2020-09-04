  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fildişi Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransız mevkidaşıyla görüştü
Aktüel

Fildişi Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransız mevkidaşıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:34:00 -
Fildişi Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransız mevkidaşıyla görüştü

DAKAR (AA) - Fildişi Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Ouattara, Macron ile Elysee Sarayı'nda görüştüğünü ve ardından çalışma yemeği yediklerini belirtti.

Görüşmede, bölgesel ve ekonomik konuları ele aldıklarını kaydeden Ouattara, 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Afrika basınında yer alan haberlere göre de hali hazırda Fransa'da tatilde bulunan Ouattara, Macron'dan 31 Ekim'deki seçimler için destek bekliyor.

Macron, Ouattara'nın martta duyurduğu, 3. dönemine devam etmeme kararını övgüyle karşılamış ve Ouattara'nın gelecek nesillere örnek olacağını söylemişti.

- Başbakanın ölümü planları değiştirdi

Cumhurbaşkanı Ouattara'nın, partisi RHDP'den 3'üncü dönem için aday olmayacağını açıklaması üzerine Başbakan Amadou Gon Coulibaly, RHDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmişti.

Coulibaly'nin 8 Temmuz'da yaşamını yitirmesinin ardından yeni bir aday arayışına giren RHDP, 29 Temmuz'da Ouattara'yı 31 Ekim'de yapılacak seçimler için aday göstermişti.

Ouattara da bu kararı düşünmek için ek süre istemiş ardından yarışa katılacağını duyurmuştu.

Muhalefet ise anayasaya göre Ouattara'nın 3'üncü dönem adaylığını anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Ouattara, 2010'dan beri cumhurbaşkanlığı görevinde bulunuyor.

- 44 aday başvurdu

Öte yandan Fildişi Sahili Bağımsız Seçim Komisyonuna, 31 Ekim'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak üzere 44 aday dosyasını bıraktı.

İsimlerin yarısı partileri tarafından aday gösterilirken, yarısı da bağımsız şekilde başvuruda bulundu.

Dosyasını bırakan isimler arasında eski cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski başbakan Guillaume Soro da bulunuyor.

Komisyon, aday olacak isimlere ilişkin son kararını eylül ortasında duyuracak.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak
Gündem

Uzman isim kritik detayı paylaştı: Yunanistan ile çatışma oradan başlayacak

Güvenlik Uzmanı Ceyhun Bozkurt, Türkiye ile Yunanistan arasında başlaması muhtemel olası çatışmanın Meis'ten başlayacağını söyledi...
Telefonunuza gelen bu mesajı sakın açmayın! Tek tıkla banka hesabınızı boşaltıyorlar
Korona Virüs

Telefonunuza gelen bu mesajı sakın açmayın! Tek tıkla banka hesabınızı boşaltıyorlar

Dolandırıcılar şimdi de koronavirüs üzerinden vatandaşları dolandırmaya başladı. Dolandırıcı hackerler vatandaşların cep telefonlarında gön..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı