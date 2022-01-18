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Dünya Fil önüne çıkan araca saldırdı! Aile ölümle burun buruna geldi
Dünya

Fil önüne çıkan araca saldırdı! Aile ölümle burun buruna geldi

Güney Afrika'da bir fil, 2'si çocuk 4 kişinin içinde bulunduğu aracı iterek ters çevirdi. Saldırıya uğrayan aile ölümle burun buruna gelirken o anlar başka bir sürücü tarafından anbean kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 23:37:00 - 2022-01-18 23:40:27

Güney Afrika’nın Kwa-Zulu Natal eyaletinde bir fil, 2’si çocuk 4 kişinin içinde bulunduğu bir araca saldırdı. O anlar çevredeki başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Güney Afrika’nın Kwa-Zulu Natal eyaletindeki İsimangaliso Sulak Alan Parkı yakınlarında seyir halinde olan 4 kişilik bir aile, bir filin önlerine çıkmasıyla korku dolu anlar yaşadı. Çevredeki başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen görüntüde, 6000 kilogram ağırlığındaki fil, içerisinde 8 ve 10 yaşlarında 2 çocuğun bulunduğu araca saldırdı.

Fil, aracı iterek ters çevirdi

Fil, ittiği aracı ters çevirirken, ölümle burun buruna geldi. O anları kaydeden araç sürücüsü ise filin dikkatini dağıtmak için kornaya bastı ancak başarılı olamadı. Saldırgan fil, olaydan kısa süre sonra bölgeden uzaklaşırken, olay yerine çağrılan yetkililer aileyi kurtardı. Kimsenin ciddi şekilde yaralanmadığı açıklayan yetkililer, araçta ise büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Aracın içinde bulunan ailenin çok korktuklarını ve büyük bir travma yaşadıklarını söyleyen yetkililer, filin dişleriyle arabanın yan tarafını delememiş olmasının herkes için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Hayvanın son günlerde saldırgan tavırlar sergilediği öğrenildi.

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