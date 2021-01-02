Fikri’nin ayıbını örtmek isterken iyice rezil oldu! Kılıçdaroğlu’ndan “bizde de başörtülü var” şovu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İSTAÇ Kompost ve Geri Kazanım Tesisleri'ni gezdi. Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun basına görüntü verdiği sırada oluşan görüntü dikkatlerden kaçmadı.

Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında CHP heyetindeki kadın-erkek herkesin kafasında baret bulunurken başörtülü kadınların bareti ellerinde taşımaları sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun, "Bakın bizde de başörtülü var" ayaklarına yatması büyük infiale neden oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, tepki çeken görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'na seslenen Turan, ''Bugün açıklama yaptığınızda etrafınızdaki kadın erkek herkesin kafasında baret varken sağınızdaki hanımefendinin başında neden baret yok Sayın Kılıçdaroğlu'' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından CHP'ye peş peşe sorular sıralayan gazeteci Cengiz Alçayır da "Erdoğan, yalan mı söylüyor? 139 vekile sahip CHP'de bir tane bile başörtülü milletvekili var mı? 81 ilden hangi il başkanı başörtülü? 911 ilçe başkanından başörtülü kadın ilçe başkanı sayısı 1 mi yoksa iki mi? MYK, YDK, PM üyelerinden sadece 1 tanesi başörtülü değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.