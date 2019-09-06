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Fikri Sağlar, Başkan Günel’i ziyaret etti

Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenen Kitap Günleri’ne katılmak üzere Kuşadası’nda bulunan eski Kültür-Turizm ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti.

06 Eylül 2019 Cuma 20:39
Fikri Sağlar, Başkan Günel’i ziyaret etti

Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenen Kitap Günleri’ne katılmak üzere Kuşadası’nda bulunan eski Kültür-Turizm ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i ziyaret etti.


Yerel yönetimlerin başında genç ve dinamik başkanlar görmekten mutluluk duyduğunu belirten Fikri Sağlar “ Uzun bir aranın ardından Kuşadası’nda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Ziyaret ettiğim kentlerde sizin gibi dinamik belediye başkanları görmek beni heyecanlandırıyor. Çok güzel işler yapacağınızdan eminin. Altı yıl aranın ardından yeniden düzenlediğiniz Altın Güvercin Beste Yarışması da bu güzel işlerden biri. Sizi ve tüm çalışma arkadaşlarınızı tebrik ediyorum” dedi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise sosyal demokrat kadrodan 3 dönem bakanlık yapan Fikri Sağlar’ı Kuşadası’nda ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Siyasette sizler gibi deneyimli insanlarla bir araya gelmek, sohbet etmek bizler için çok değerli. Siyasetle ilgili deneyimleriniz ve bilgi birikiminiz bizlere ışık tutacaktır. Bizleri kırmayıp bugün aramızda bulunduğunuz için çok teşekkür ederim” dedi.



Eski Kültür ve Turizm Bakanı Fikri Sağlar, Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenen Kitap Günleri’nde okurlarıyla buluştu. İçerden ve Derinden isimli kitaplarını okurları için imzalayan Sağlar, Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenen Kitap Günleri’ne dahil olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:39
  1. kitap
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