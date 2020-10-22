Fikrî istilanın panzehiri milli müfredat

Reforma ders kitaplarından başlanması gerektiğini belirten Eğitimci Yazar Ali Erkan Kavaklı, şunları ifade etti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması yerde kalmaması için ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Eğitim sisteminin yeniden inşa edilmesi kesin bir zarurettir. Evvela materyalist, ateist, pozitivist, inkârcı anlayışla yazılmış müfredatlar ve ders kitaplardan kurtulmalıyız. Müfredatlar ve fen bilgisi ders kitaplarının Müslüman Anadolu insanının değerleri ile barışık hale getirilmelidir. Öğretmen liseleri yeniden açılmalı. Öğretmen olacak gençlerimize manevi değerler adam akıllı öğretilmeli. Eğitimin omurgası öğretmendir. Ayrıca verimlilik kriterleri belirlenmeli ve öğretmenlerin verimliliği her yıl ölçülmeli.”

İlim, irfan ve hikmet üçgeni

Aile Derneği Başkanı Psikoterapist Adnan Kalkan da, şunları dile getirdi: “Eğitim sisteminin öğrencilere özellikle mütevazılık, ahlak, maneviyat ve ruh kazandırması gerekiyor. Bu faziletleri kazandırmadığı takdirde, sadece bilgiyle yetinen bir nesil o bilgiyi kötüye kullanıp farklı sıkıntılara sebep olmaktadır. Eğitim sistemi akıl kalp ve ruh üçgeninde yeniden dizayn edilmelidir. Sadece akli eğitim fayda getirmediği gibi zarar da verir. Fikri istila yerli eğitimle sona erer. Kişilerin yeteneğine uygun sınıflar oluşturulmalıdır. Kız ve erkeklerin bir arada eğitim alması yeteneklerin körelmesine sebep olmaktadır. Karma eğitim modeli sonlandırılmalıdır. Farklı kız ve erkek okullarının açılması, başarı çıtasını yükseltecektir. Beyin temelli öğrenme üzerindeki bilimsel çalışmalar, kız ve erkeklerin öğrenme metodunun farklı olduğunu ve aynı sınıfta öğrenim görmesinin doğru olmadığını gösteriyor.”

Fullbright, AB Müktesebatı iptal

Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Başkanı Hamdi Sürücü ise, şunları söyledi: “2016 yılında da benzer söylemler gündeme getirildi. Bu konuşmaya uygun icraatlar olursa güzel sonuçlar çıkacaktır. Ancak buna engel olan bazı ciddi yazılı kurallar vardır. 1947’de yapılan Kahire Anlaşması’yla Türkiye’de eğitimin ABD’ye doğru evrilmesi var. 1949’daki Fulbright Programı var. 2010’da önümüze konulan Avrupa Eğitim Müktesebatı ile de bu katmerlenmiş... Evvela bunların tartışmaya açılması ve iptali gerekiyor. Aileye gelince; önce İstanbul Sözleşmesi gibi ailenin başına bela olan yasalar kaldırılmalı. Ardından güzel neticeler gelecektir.”