Fikri Akyüz’den ilginç test!

yeniakit.com.tr Türkiye, geçtiğimiz günlerde 18’inci yaşını dolduran AK Parti iktidarı döneminde yasakların kaldırılmasından ekonomik reformlara kadar pek çok alanda büyük gelişmelere şahitlike ederken, aynı başarıyı eğitim ve kültür politikalarında gösteremedi. Eğitim ve kültür politikaları solcu, liberal ve FETÖ’cü kesimlerce belirlenirken; dinini bilen, tarihini tanıyan nesillerin yetiştirilmesi konusunda yeterli başarı sağlanamadı.

Bu durum hukukçu-yazar Fikri Akyüz’ün gerçekleştirdiği bir testte de ortaya çıktı. Uyguladığı testin sonuçlarını mikroblog sitesi twitter’dan paylaşan Akyüz, "Atatürk'ün mezarı hangi ildedir?" diye sorduğu 20 üniversitelinin 20’sinin de doğru cevap verdiğini; ancak "Peygamberimizin mezarı nerede?" diye sorduğu öğrencilerden sadece 2’sinin doğru cevap verebildiğini belirtti.

İşte Akyüz’ün ibretle dolu twiti:

20 üniversiteliye sordum: "Atatürk'ün mezarı hangi ildedir?"

20'si de bildi, "Anıtkabir'in olduğu Ankara'da" dedi.

"Peygamberimizin mezarı nerede?" dedim.

18'i "Kâbe'nin olduğu Mekke'de" dedi.

2 kişi bildi, "Medine'de" dedi.

Ak Parti'nin 18. yaşı hayırlı olsun.