0553 313 94 23

Fikri Akyüz’den ilginç test!

AK Parti iktidarı döneminde hızlı bir gelişme yaşanan Türkiye’de aynı başarı dinini ve kültürünü bilen gençliğin yetiştirilmesi konusunda sergilenemedi. 20 üniversitelinin 20’si de Atatürk’ün mezarını bilirken, 20 öğrenciden sadece Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sas)’in mezarının yerini bilebildi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:19
Fikri Akyüz’den ilginç test!

 yeniakit.com.tr  Türkiye, geçtiğimiz günlerde 18’inci yaşını dolduran AK Parti iktidarı döneminde yasakların kaldırılmasından ekonomik reformlara kadar pek çok alanda büyük gelişmelere şahitlike ederken, aynı başarıyı eğitim ve kültür politikalarında gösteremedi. Eğitim ve kültür politikaları solcu, liberal ve FETÖ’cü kesimlerce belirlenirken; dinini bilen, tarihini tanıyan nesillerin yetiştirilmesi konusunda yeterli başarı sağlanamadı.

Bu durum hukukçu-yazar Fikri Akyüz’ün gerçekleştirdiği bir testte de ortaya çıktı. Uyguladığı testin sonuçlarını mikroblog sitesi twitter’dan paylaşan Akyüz, "Atatürk'ün mezarı hangi ildedir?" diye sorduğu 20 üniversitelinin 20’sinin de doğru cevap verdiğini; ancak "Peygamberimizin mezarı nerede?" diye sorduğu öğrencilerden sadece 2’sinin doğru cevap verebildiğini belirtti.

İşte Akyüz’ün ibretle dolu twiti:

20 üniversiteliye sordum: "Atatürk'ün mezarı hangi ildedir?"

20'si de bildi, "Anıtkabir'in olduğu Ankara'da" dedi.

"Peygamberimizin mezarı nerede?" dedim.

18'i "Kâbe'nin olduğu Mekke'de" dedi.

2 kişi bildi, "Medine'de" dedi.

Ak Parti'nin 18. yaşı hayırlı olsun.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:19
  1. Ankara
  2. Fikri Akyüz
  3. test
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • ismailismail8 dk önce
    çok bilmiş
  • Recep GülerRecep Güler26 dk önce
    MEDİNE-MEKKE-SUUD,SİYONİST,EVANJELİST,,KAFİRLERLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE,,

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ağrı'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
  1. Ağrı'da trafik kazası: 2 kişi öldü, 4..
  2. Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa..
  3. Erdoğan haftaya baba ocağında miting..
  4. Darbedilen gazi Ömür Karaman'a destek..
  5. Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i..
  6. Ekrem'e tatiller bitmiyor! İstanbul..
  7. İstanbul'daki sağanak
  8. İran, Avrupa ülkeleri ve Husiler..
  9. Neymar, PSG'den ayrılıyor!
  10. İsrail medyasından Hafter iddiası!..
  11. Hindistan Cammu Keşmir'deki..
  12. Adanaspor'da transfer
  13. Tarihi Ahi Çelebi Camisi sular altında..
  14. Hafif ticari araç şarampole devrildi:..
  15. İstanbul Valiliğinden şiddetli yağışa..
  16. Fenerbahçe'de ayrılık!
  17. Türkiye; Doğu Akdeniz'de savaşıyor,..
  18. Hizbullah liderinden Amerika'ya uyarı!..
  19. Almanya'da şok iddia! Eski istihbarat..
  20. 'Bugün tedbir almazsak yarın bedel..
"Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
"Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var

Günün Karikatürü

17 Ağustos 2019
Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu