Fikret Orman'dan Quaresma'ya tepki!

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Her yaptığım görüşmeyi bire bir yapmam. Mutlaka bir kişi daha olur. Quaresma ile yüz yüze konuşmadım. Serdar Adalı'nın evine gitmiş. İstanbul'da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini ifade etmiş. Herhalde Arabistan'dan teklifler varmış. Sözleşmesini feshetmek istedi, biz de kabul ettik. Sonra istediği teklifler gelmeyince herhalde kalmak istedi. Tamam dedik. Beşiktaş'tan bir alacağının kalmayıp, bu kadar sembol bir ismin Beşiktaş'a yardımcı olmasını dilerdim ama bunu onda görmedim."

"Quaresma'nın eşi ile başlayan süreçti"

"Kamp başlamadan önce 3 Temmuz'da Serdar Adalı üzerinden kendisini kadroda düşünmediğimizi ve takım bulması gerektiğini ilettik. O da kampta bulunmak istediğini söyledi. Riva kampına aldık. Hocamıza söyledik, maçlarda oynatın ki kendisine bir takım bulabilsin diye. Quaresma öyle bir oyuncu ki oynamadığı zaman sıkıntı yaratıyor. Kulübü benimsemesini de çok göremedik. İhtarnameler falan bizi o düşünceden uzaklaştırdı. Artık ligin başladığını ve kadromuzda düşünmediğimizi söyledik. Beşiktaş bağı olanlarla işler farklı, olmayanlarla farklı oluyor. Olmayınca profesyonel olarak çalışıyoruz. Beşiktaş taraftarı bilsin ki son günü her şey bitmiş hadi sen git diye bir şey olmadı. 6 aylık bir süreçti. Karısı mutsuz olduğu için başlayan bir süreçti. Kendisi ayrılmak istediğinde karım mutsuz, biz ayrılmasını istediğimizde başka şeyler... Öyle şey olmaz."