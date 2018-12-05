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Fikret Orman'dan İstanbul Valisi'ne ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 21:21
Fikret Orman'dan İstanbul Valisi'ne ziyaret

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yerlikaya'nın makamında gerçekleşen ziyarette, ikinci başkanımız Serdal Adalı, muhasip üye, basketboldan sorumlu icra kurulu üyemiz Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Kartal Yuvalarından sorumlu icra kurulu üyemiz Hüseyin Mican, taraftar ve derneklerden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Hakan Özköse ve transfer komitesi üyemiz Melih Aydoğdu da yer aldı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Fikret Orman'ın, Vali Yerlikaya'ya görevinde başarılar dilediği ve isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 21:21
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