Fikret Orman: beIN Sports ödemeyi yapmıyor

Fikret Orman, "Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, 15 günlük süreci vardı ve yapılmadı. Biz de yayıncı kuruluşun sözleşmede geçerli olan maddeleri yerine getirmesini istiyoruz" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Orman "beIN Sports, TFF'den birtakım finansal taleplerde bulunmaktadır. 18 kulüp olarak, beIN Sports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini, TFF aracılığıyla kendilerine iletmesine karar verdik" dedi.

"15 günlük süreç vardı, ödenmedi"

"Bugüne kadar zaten yetkilileri ile bazı görüşmeler yapmıştık." diyen Orman "Bu dakikadan sonra onların yasal olarak görüşeceği kurum, TFF olacaktır. Biz kendi duruşumuzu onlara ilettik. Bundan sonrası TFF ve yönetim kurulunun işi." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Başkanı Orman, "Ligler başlıyor, takımlar kuruluyor. Bu yayın geliri, takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerin çoğu Euro üzerinden. Kulüplerin içinde olmuş olduğu durum belli. Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, sözleşmeye göre yapılması lazımdı, yapılmadı. 15 günlük bir süreç vardı, ödenmedi. Ardından bir 10 gün daha ödenmedi." dedi.