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Fikret Orman: beIN Sports ödemeyi yapmıyor

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, beIN Sports'un kulüplere yapması gereken ödemeyi gerçekleştirmediğini belirterek, "Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, 15 günlük süreci vardı ve yapılmadı. Biz de yayıncı kuruluşun sözleşmede geçerli olan maddeleri yerine getirmesini istiyoruz" dedi.

16 Temmuz 2019 Salı 20:54
Fikret Orman: beIN Sports ödemeyi yapmıyor

Fikret Orman, "Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, 15 günlük süreci vardı ve yapılmadı. Biz de yayıncı kuruluşun sözleşmede geçerli olan maddeleri yerine getirmesini istiyoruz" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşun ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Orman "beIN Sports, TFF'den birtakım finansal taleplerde bulunmaktadır. 18 kulüp olarak, beIN Sports'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini, TFF aracılığıyla kendilerine iletmesine karar verdik" dedi.

"15 günlük süreç vardı, ödenmedi"

"Bugüne kadar zaten yetkilileri ile bazı görüşmeler yapmıştık." diyen Orman "Bu dakikadan sonra onların yasal olarak görüşeceği kurum, TFF olacaktır. Biz kendi duruşumuzu onlara ilettik. Bundan sonrası TFF ve yönetim kurulunun işi." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Başkanı Orman, "Ligler başlıyor, takımlar kuruluyor. Bu yayın geliri, takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerin çoğu Euro üzerinden. Kulüplerin içinde olmuş olduğu durum belli. Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, sözleşmeye göre yapılması lazımdı, yapılmadı. 15 günlük bir süreç vardı, ödenmedi. Ardından bir 10 gün daha ödenmedi." dedi.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 20:54
  1. Fikret Orman
  2. Kulüpler Birliği

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  • Siyasi kavunSiyasi kavun21 dk önce
    Bazı futbolcular bir fabrikadan daha çok gelir elde ediyor. Yani trilyonlari sadece 1 kişi afiyetle yiyor. Katma değeri sıfır kısacası. Oysa bu ziyan olan paralar sanayiye aktarilsa binlerce genç iş sahibi olur. Futbol şu an gereksiz bir sektör. Umarım bein toz olur giderde para düşkünü olmayan tıpkı eskisi gibi futbolcular yetişir.

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