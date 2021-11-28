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Medya Fikret Kuşkan hastaneye kaldırıldı
Medya

Fikret Kuşkan hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Fikret Kuşkan, evinde geçirdiği kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kuşkan, taburcu edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 00:04:00 -
Fikret Kuşkan hastaneye kaldırıldı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Elkızı dizisinde oynayan Fikret Kuşkan, evindeki merdivenlerden düşerek yaralanmasının ardından hastaneye kaldırıldı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Elkızı dizisindeki Fikret Kuşkan, evinde kaza geçirdi.

Hastanede 1 gün kaldıktan sonra taburcu edildi

Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahade altında tutulan oyuncu, ardından taburcu edildi.

Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.

Kuşkan'ın aşırı alkol tüketiminden dolayı dengesini kaybederek evindeki merdivenlerden düştüğü iddia edildi.

 

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