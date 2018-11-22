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Fıkrası da yazıları gibi!.. Uğur Dündar Erdoğan ve Arınç’a saldırdı, İngilizleri öve öve bitiremedi!

Uğur Dündar’ın, Başbakanlığı döneminde Erdoğan ile Bülent Arınç’ı hedef aldığı, İngiltere Kraliçesi ve eski Başbakanı Tony Blair'ı öve öve bitiremediği video tekrar ortalıkta dolanmaya başladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:51

 yeniakit.com.tr  Sözcü yazarı Uğur Dündar’ın, Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç’ı hedef aldığı, aklınca mizah malzemesi yaptığı video ortaya çıktı. Espri anlayışı da yazılarına benzeyen Dündar’ın, Kraliçe sevicilik yaparak dönemin Türkiye Başbakanı ile dalga geçmeye çalışması, ortamdaki laikçi tayfanın da abartılı seslerle zoraki gülmeleri dikkat çekti.

Kraliçe sevicilik yaptı

Dündar bir fıkra ile etraftakileri güldürmeye çalışırken İngiltere Kraliçesi’ni övdü, yüceltti. Dönemin Türkiye Başbakanı Erdoğan’ı ise aklınca küçümsedi.

Başbakan İngiltere’ye gitmiş, Kraliçe’nin huzuruna çıkmış. Demiş ki, ‘Majesteleri, bu kalıcı başarınızı neye borçlusunuz acaba? Bunun sırrı nedir?’ diyen Dündar, fıkrasını şöyle sürdürdü:

“Kraliçe hiç düşünmeden, ‘Çok basit’ demiş. ‘Ben çok donanımlı, sadık, yaratıcı ve çalışkan bir ekiple görev yaparım ve onlar sayesinde başarımı istikrarlı bir şekilde devam ettiriyorum.’ demiş ve bir örnek sunmuş hemen başbakana; ‘Bana Tony’i bağlayın’ demiş, içeriye seslenmiş.

Tony de eski başbakanlardan Tony Blair. Tony Blair bağlanmış, kraliçe sormuş; ‘Bak Tony’ demiş, ‘Senin annen ve babanın bir çocukları oluyor ama bu çocuk senin ne kız kardeşin ne de erkek kardeşin. Kim bu çocuk Tony?

 Tony Blair hiç düşünmeden, ‘Majesteleri, elbetteki ben oluyorum’ diyor. Teşekkür ediyor, kapatıyor.

Gördünüz mü sayın başbakan?’ diyor, ‘Evet, gördüm efendim’ diyor. Türkiye’ye döner dönmez Bülent Arınç’ı çağırıyor. ‘Bülent abi’ diyor, ‘Senin annen ile babanın bir çocukları oluyor ama bu çocuk senin ne kız kardeşin, ne de erkek kardeşin. Kim oluyor bu çocuk abi?’ diyor. Bülent Arınç kafayı karıştırıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor, ‘Bana izin verin, şu bakanlar kurulunu bir toplayayım’ diyor.”

Bakanlar Kurulu’nun da cevabı bulamadığını, Arınç’ın da Kemal Derviş’i aradığını söyleyen Dündar, Derviş’in, “Tabii ki de benim” dediğini söyledi. Ardından Arınç’ın Erdoğan’a giderek, “Cevap Kemal Derviş efendim” dediğini ifade eden Dündar, Erdoğan’ın sinirlenerek, “Olur mu abi ya, cevap Tony Blair” dediğini anlattı.

Fıkrası da yazıları gibi

Yazılarında ağırlıklı olarak Avrupa seviciliği yapan Dündar’ın, ülkesinin o dönemki başbakanı ve bakanlarıyla ilgili dalga geçerken İngiltere Kraliçesi ve eski Başbakanını övmesi, videoyu izleyen mütedeyyin-milliyetçi kesimi şaşırtmadı.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 15:51
  1. Uğur Dündar
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Bülent Arınç
  4. Tony Blair
  5. İngiltere Kraliçesi

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