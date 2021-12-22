Fıkradaki ters yola giren Temel, sizin Temel olmasın?

CHP ile işbirliği yapacak kadar "yolunu şaşıran" Saadet Partisi'nin medyadaki sözcülerinden Zeki Ceyhan, Temel’in Almanya’da ters yola girmesi ile ilgili meşhur fıkrayı köşesine taşıdı. Ceyhan, "AK Partililer de tıpkı Temel gibi kendilerinin ters yolda olduklarını bir türlü kabullenmek istemiyorlar" ifadelerini kullansa da söz konusu "Temel fıkrası" Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na cuk oturdu. İşte Milli Gazete'deki "fıkra" gibi o yazı:

"Temel’in Almanya’da ters yola girmesi ile ilgili fıkra en çok bilinen Temel fıkralarından birisidir.

Muhtemelen siz de biliyorsunuzdur ama yeri gelmişken biz bir kez daha anlatmaya çalışalım!

Temel Almanya’da otomobili ile yolculuk yaparken ters yola girmiş. Durumu fark eden otoban polisi otoban radyosundan sürücüleri hemen “ters yönde bir araç var” diye uyarmaya başlamış.

O anda Temel de otoban radyosunu dinliyormuş ve yapılan anonsu duymuş.

Sonra da kendi kendine şöyle demiş: Ne bir aracı hepsi ters geliyor hepsi!

İktidar sözcülerinin tepetaklak giden ekonomi ile ilgili açıklamalarını duydukça hep bu fıkrayı hatırlıyor ve Temel’in kulaklarını çınlatıyoruz.

Zira iktidar sözcülerine hiçbir uyarı kâr etmiyor.

Kim yanlış yaptıklarını söyleyecek olsa, hemen karşı çıkıp yaptıklarının doğru olduğunu iddia ediyorlar. Ekonomi konusunda asıl yanlışı kendilerini uyaranların yaptığını savunuyorlar.

Yani onlar da Temel gibi kendilerinin ters yolda olduklarını bir türlü kabullenmek istemiyorlar.

(...) Evet, çok kez ifade ettik ama yine tekrarlamak durumundayız.

Tepeleri üzerine çakılma durumunda olan bu ekip kendilerinin uçtuklarını varsayıyorlar.

Kendilerini uyaran herkesin de yanlış yaptığını inanıyorlar. “İnanmazsanız başaramazsınız” diyerek herkesi kendileri gibi inanmaya davet ediyorlar. Biz iktidar sözcülerinin otobanda ters yola giren Temel’den pek bir farklarının olmadığını düşünüyoruz. Acaba yanılıyor muyuz?"