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Siyaset Fıkra mı anlatıyorsun? Mansur’dan evlere şenlik Kandil sözleri
Siyaset

Fıkra mı anlatıyorsun? Mansur’dan evlere şenlik Kandil sözleri

Yeniakit Publisher
2023-05-25 12:47:00 -
Fıkra mı anlatıyorsun? Mansur’dan evlere şenlik Kandil sözleri

Terör örgüt PKK'nın açıktan desteklediği altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve saz arkadaşları giderek saçmalamaya başladı. Son olarak altılı masanın vitrin mankeni Mansur Yavaş, PKK hakkında akılalmaz ifadeler kullandı, milletin aklıyla alenen alay etti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Habertürk'te ilginç açıklamalarda bulundu.

Yavaş, şunları kaydetti:

"Teröristleri affedecek güç Türkiye’de yok. Kendileri HDP’ye bakanlık verdiler. Ortada fol yok, yumurta yok, bakanlık vereceksiniz diyor. Meral Hanım HDP olursa ben olmam dedi. Muhafazakar insanları korkuttular. Şu anda 6’lı Masa’da sosyal demokrat, milliyetçi, muhafazakarı var. Birisi yanlış yapsa diğeri müdahale edecek durumda. Milli güvenlik politikalarıyla sayın Davutoğlu’nu Başbakan yapmışsınız, sayın Akşener İçişleri Bakanlığı yapmış, sayın Babacan bakanlık yapmış. Güvendiniz ki bu insanlara görev verdiniz. Bütün televizyonlarda söyledim, bir açıklama yapılırken lehine yapıyorsanız o insana faydası olması lazım. Bugün Özdağ’ın yaptığı açıklamanın olumlu tarafı var. Ama Kandil’in ‘Sayın Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz, geleceğiz cezaevinin kapılarını kıracağız’ demenin tek sebebi sayın Kılıçdaroğlu’na kaybettirmek. İleride göreceksiniz, Kandil’in ipi kimdedir bilemem ama, Kandil Cumhur İttifakı’na çalışmıştır. Böyle bir şey olmaz."

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