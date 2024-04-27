Fıkra değil gerçek! Sahada adalet dağıtan adam bakın nasıl yakalandı

EuroLeague'de görev alan hakemlerden birisi olan Matej Boltauzer, flaş bir hırsızlık olayına karıştı.

PARFÜM ÇALARKEN YAKALANDI

Sloven hakem, Belgrad'daki Nikola Tealsa havaalanından parfüm çalarken yakalandı.

221 euro değerinde olan Tom Ford parfümünü çalan Boltauzer, bu olaya EuroLeague'nin 12. haftasında oynanan Partizan-Monaco maçından sonra karıştı.



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CEZA ÖDEDİ VE SERBEST KALDI

Yetkililer tarafından tutuklanan Boltauzer, 30.000 dinarlık ceza ödedi ve serbest bırakıldı.

Sırp medyası hakeme ulaştı ve Boltauzer, ''Bu konuda bir bilgim yok. Üzgünüm, konuşamam.'' ifadelerini kullandı.

2003 YILINDAN BERİ EUROLEAGUE MAÇLARINI YÖNETİYOR

2003 yılından itibaren Euroleague sahalarında düdük çalan 49 yaşındaki Boltauzer, bu alandaki en deneyimli isimlerden biri olarak tanınıyor.

Boltauzer, son olarak tartışmalara sahne olan Panathinaikos ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanan karşılaşmayı yönetmişti.

''YILLARDIR ÇALIYOR!''

Hakemle ilgili sosyal medya yorumları dikkat çekerken, en dikkat çekeni eski Baskonia oyuncusu Matt Janning'ten geldi.

X'te paylaşım yapan Janning, "Bu adam yıllardır çalıyor! Euroleague'in birçok harika hakemi var ama bu adam en kötüsüydü ve nedenini görmek hiç de zor değil." ifadelerini kullandı.