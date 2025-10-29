  • İSTANBUL
Yaşam Fıkra değil gerçek! Kafasına sopa yiyen adam şaşırttı
Yaşam

Fıkra değil gerçek! Kafasına sopa yiyen adam şaşırttı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Fıkra değil gerçek! Kafasına sopa yiyen adam şaşırttı

Tekirdağ Çorlu'da başına sopayla vurulan B.D., kanlar içinde kaldı; 112 ekiplerinin müdahalesini kabul etmeyerek “Ben kafama dikiş attırtmam” dedi. Ayakta müdahale sonrası bölgeden ayrıldı.

Şeyh Sinan Mahallesi Uğur Mumcu Parkı mevkiinde tartıştığı kişi tarafından başına sopayla vurulan B.D. kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Yaralı vatandaş, ambulans ekiplerinin hastaneye nakil talebini reddetti. Ambulans, asayiş ekipleri ve ailesinin yumuşak bir dille yaptıkları tüm ısrarlarına rağmen tedaviyi kabul etmeyen yaralı şahıs, "Ben kafama dikiş attırtmam, hastaneye gitmek istemiyorum" dedi.

B.D., ayakta yapılan müdahalenin ardından bölgeden ayrıldı.

