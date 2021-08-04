Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan Oda Tv'ye tepki! 'Namus ve ahlak yobazısınız'
Konu İslam olunca hazımsızlığı yine gün yüzüne çıkan Oda Tv, bu kez de Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın yaptığı Yağmur Duası'nı hedef aldı. Şenocak Hoca, Oda Tv'ye sert ifadelerle tepki gösterdi.
Yeniakit.com.tr
Haberinde, 'İhsan Şenocak'ın yağmur duası hangi filmi hatırlattı, şorta laf etmek nasılmış' başlığını kullanan Oda Tv, Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'ın 3 farklı günde gerçekleştirdiği Yağmur dualarını Hükümet Kadın filmindeki Yağmur Duası ile alay edilen kesitle karşılaştırdı. Haberde, "İhsan Şenocak'ın yağmur duasına gitmesi akıllara Hükümet Kadın filmindeki yağmur duası sahnesini getirdi." şeklinde haddi aşan ifadeler kullanıldı.
'Sen din düşmanı değil İslam düşmanısın'
Oda Tv'nin haberine twitter hesabından tepki gösteren İhsan Şenocak Hoca, "Odatv! Sen, Fatih’in fiili, Akşemseddin ve dervişlerinin kavli duasıyla fethedilip İslam şehri haline getirilen İstanbul’da kilisedeki ayine ‘inanç özgürlüğü’ deyip saygı gösteren, Müslümanın ibadetiyle ise alay eden namus ve ahlak yobazısın. Sen din düşmanı değil, İslam düşmanısın." ifadelerini kullandı.