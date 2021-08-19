Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak Hoca Kabil Havalimanı'ndan kaçmak isteyenlerin görüntülerini değerlendirdi!

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Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra ülkeden kaçmak isteyen bazı Afganlar havalimanına akın etmişlerdi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından servis edilen bir fotoğrafta 640 Afgan'ın 150 kişi kapasiteli bir kargo uçağına binerek Kabil'den kaçtığı görülmüştü. Öte yandan paylaşılan son bilgilere göre, uçağa binemeyip iniş takımına asılarak ülkeden kaçmak isteyen iki Afgan da yüzlerce metre yükseklikten yere düşerek hayatını kaybetmişti.

'Akıbetleri benzer olacaktır'

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, yaşananları twitter hesabından değerlendirdi. "Kabil Havaalanı'ndaki Amerikan uçağına tutunanların hali bir daha gösterdi ki insanlara güvenenlerin sonu hüsrandır." diyen Şenocak Hoca, "Her ideolocyanın bir eceli var. Çin'e, Rusya'ya, İsrail'e dayananların akıbeti de benzer olacaktır. Ne mutlu yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celleye tevekkül edenlere!" ifadelerini kullandı.