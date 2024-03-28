“Fıkha göre konuşuyorum” diyen Cübbeli Ahmet Hoca’dan Yeniden Refah çağrısı
İslam fıkhına göre seçimlerde ehven olanın desteklenmesi gerektiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca’nın Yeniden Refah Partisi hakkındaki sözleri büyük beğeni topladı.
Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne dair açıklama yaptı.
Toplumsal konulara duyarlılığıyla tanınan Ünlü, Yeniden Refah Partisi’nin CHP ve DEM lehine Müslüman oylarını bölmesine tepki gösterdi.
İslam fıkhına göre ehven olanın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, Cumhur İttifakı’nın tercih edilmesinin doğru olduğunu söyledi.
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