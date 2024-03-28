  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zulmetmediği kimse yok! İstanbul'un püsküllü belası... Herkes isyanda, herkes mutsuz...

'İstanbul için Hızlı ve Sağlam Adımlar'... Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Pamukçu: Bu seçim bir beka seçimidir

Bu kadar gaza tüp bile dayanmaz! Seçimlere saatler kala Özgür Özel uçuşa geçti

İstanbul yanıyor Ekrem seyrediyor

Son seçim anketi yayımlandı! CHP elindeki büyükşehri büyük farkla AK Parti'ye kaybediyor

‘Bilmiyorum ve hatırlamıyorum’ modası! CHP’liler toplu hafıza kaybına uğradı

Sinan Burhan ismini bile açıkladı! İşte YRP’deki istifaların perde arkası

ABD’den şaka gibi açıklama: ‘Gazze’deki geçici limanın güvenliğinden İsrail sorumlu olacak’

CHP'li isimden 'İmamoğlu' açıklaması! Partisi de logosu da hazır
Siyaset “Fıkha göre konuşuyorum” diyen Cübbeli Ahmet Hoca’dan Yeniden Refah çağrısı
Siyaset

“Fıkha göre konuşuyorum” diyen Cübbeli Ahmet Hoca’dan Yeniden Refah çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-03-28 15:24:00 -

İslam fıkhına göre seçimlerde ehven olanın desteklenmesi gerektiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca’nın Yeniden Refah Partisi hakkındaki sözleri büyük beğeni topladı.

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne dair açıklama yaptı.

Toplumsal konulara duyarlılığıyla tanınan Ünlü, Yeniden Refah Partisi’nin CHP ve DEM lehine Müslüman oylarını bölmesine tepki gösterdi.

İslam fıkhına göre ehven olanın desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, Cumhur İttifakı’nın tercih edilmesinin doğru olduğunu söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca’dan 'İsrail ile ticaret' iddiasıyla ilgili açıklama: Masumların yaşıyor olması buna mani gösterilemez
Cübbeli Ahmet Hoca’dan 'İsrail ile ticaret' iddiasıyla ilgili açıklama: Masumların yaşıyor olması buna mani gösterilemez

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan 'İsrail ile ticaret' iddiasıyla ilgili açıklama: Masumların yaşıyor olması buna mani gösterilemez
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cübbeli Ahmet Hoca gün vererek uyardı! 'Bazıları insan içine çıkamayacak'
Cübbeli Ahmet Hoca gün vererek uyardı! 'Bazıları insan içine çıkamayacak'

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca gün vererek uyardı! 'Bazıları insan içine çıkamayacak'

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber! "Tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyoruz" diyerek açıkladılar
Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber! "Tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyoruz" diyerek açıkladılar

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kötü haber! "Tüm çevrenize duyurmanızı rica ediyoruz" diyerek açıkladılar

İsmailağa'dan gündemi altüst edecek Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması: Bize susun emri verildi
İsmailağa'dan gündemi altüst edecek Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması: Bize susun emri verildi

Gündem

İsmailağa'dan gündemi altüst edecek Cübbeli Ahmet Hoca açıklaması: Bize susun emri verildi

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne cevap!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne cevap!

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa Cemaati'ne cevap!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23