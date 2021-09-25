FiilÎ işgal yetmez zihnî işgal gerek

Yakup Sarıçiçek



Siyonist İsrail’in yarım asrı aşkın bir süredir Filistin topraklarını işgal ve gaspla ele geçirip Müslümanlara hayatı zindan etmesi Avrupalılar için yeterli değilmiş...

middleeastmonitor.com sitesinde Eman Abusidu imzasıyla yayınlanan analiz haberde çarpıcı bir gerçek ortaya konuldu. İsrail’in Ynet haber sitesi, kaynak gösterilen analizde Avrupa Parlamentosu’nun işgal altındaki Filistin topraklarındaki eğitim programlarına ayrılan fonların dondurulmasını tartıştığı, çünkü öğrencilerin İsraillilere karşı yetiştirildiği ve bu konuda “teşvik edildiği” iddia edildi. Haberde Aralık 2020’de Norveç yönetiminin, okul müfredatında İsrailli Yahudilere yönelik kışkırtmayı azaltmadığı bahanesiyle Filistin’e yapılan yardımın kesilmesini desteklediği bildirilirken, İsrailli çocukların ve ırkçıların, Filistinlilere ve işgal ettikleri topraklara saldırmaları hakkında ise hiçbir şey söylenmiyor.

İsrail işgali övülüyor

Analizde şu ifadeler kullanıldı: “Görünen o ki dünya, İsrail’in Filistin topraklarını işgaline sessiz kalmakla yetinmekle kalmıyor, aynı zamanda onun Filistinli çocukların zihinlerini, kültürünü ve eğitimini de işgal etmesini istiyor. Ama bu yeni bir şey değil. İsrail, 2000 yılından beri Filistin müfredatını kontrol etmeye çalışıyor.



Araştırmacı ve tarihçi Dr. Johnny Mansour, ‘İsrail ve medya platformları, Filistin müfredatının şiddet ve terörü teşvik ettiğini tekrarlayıp duruyor. Filistin direnişi ve İsrail işgali ile ilgili terimler, ifadeler ve konular hakkında sürekli baskı uyguluyor. Ancak İsrail, Filistinlilere yönelik askeri saldırılarına ilişkin kendi müfredatlarını veya eğitim kitaplarını değiştirmiyor. Yaptıklarıyla gurur duyuyor’ dedi.



İsrail her zaman, Filistin eğitim müfredatının değiştirilmesi için çaba harcadı ve harcıyor. Eğitim, sağlık sektörü, altyapı ve diğer alanlar için fon sağlanması, Batı’nın Filistinlilere okul müfredatı için direktifler verip değişime zorlamasına izin veriyor. İsrail yanlısı batı, Filistin müfredatının tanımlandığı gibi ‘tarafsız’ ve ‘ılımlı’ olması gerektiğinde ısrar ediyor. Kudüs’te İsrail Eğitim Bakanlığı’nın kontrolü altında olan Filistin okulları ise Filistin müfredatını İsrail müfredatıyla değiştirmesi için zorlama ve açıktan gözdağı olmak üzere büyük baskı altında. Kudüslü Filistinli ise İsrail’in çocuklarını ‘Kudüs, İsrail’in bölünmemiş başkenti’ olarak tanımlayan ders kitaplarını okumaya zorlamasından endişe ediyor.”