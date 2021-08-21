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Gündem Figen Yüksekdağ'ın babası öldü
Gündem

Figen Yüksekdağ'ın babası öldü

Kocaeli cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın babası Mevlüt Yüksekdağ öldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 18:01:00 - 2021-08-21 18:08:20
Figen Yüksekdağ'ın babası öldü

 Yeniakit.com.tr 

'Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz' sözlerinin sahibi tutuklu Figen Yüksekdağ'ın babası Mevlüt Yüksekdağ'ın öldüğü öğrenildi.

Kalp krizi geçirdi

Terör sevici Yüksekdağ'ın babası Mevlüt Yüksekdağ, Adana'nın Ceyhan ilçesindeki evinde kalp krizi geçirdi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksekdağ, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede öldü.

Terör sevici eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası', 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', 'suç işlemeye tahrik' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak' suçlarından yargılandığı davanın Kobani olayları davası ile birleştirilmesine karar verilmişti. HDP'li Yüksekdağ'ın, Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi'ndeki mahkumiyeti sürüyor.

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