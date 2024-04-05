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Spor FIFA'dan Türkiye'ye kötü haber sonrası gelen FIFA'dan Türk hakemler için kritik karar! Ne ilan edildi?
Spor

FIFA'dan Türkiye'ye kötü haber sonrası gelen FIFA'dan Türk hakemler için kritik karar! Ne ilan edildi?

Yeniakit Publisher
2024-04-05 02:33:00 -
FIFA'dan Türkiye'ye kötü haber sonrası gelen FIFA'dan Türk hakemler için kritik karar! Ne ilan edildi?

FIFA, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak hakemlerin listesini açıkladı. Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın güncellediği yeni dünya sıralamasında 5 basamak geriledi. Listede Türk hakemlere yer verilmedi. Öte yandan FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi. İşte merak edilin soru ve cevaplar...

FIFA, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda görev alacak hakemlerin listesini açıkladı. Listede Türk hakemlere yer verilmedi.

FIFA Hakem Komitesi, 45 ülkeden 89 maç görevlisini Olimpiyat Oyunları'nı görevlendirdiğini belirtti.

Görevlendirilenler arasında 21 hakem, 42 yardımcı hakem, 20 VAR görevlisi ve 6 destek hakemi olduğu açıklandı.

TÜRK HAKEM BULUNMADI

Açıklanan listede Türkiye'den hakem görevlendirilmedi.
Olimpiyatlar'da kadınlar mücadelesi 25 Temmuz 2024'te başlayacak ve 10 Ağustos 2024'te Paris'teki Parc des Princes'te yapılacak altın madalya maçıyla sona erecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erkekler müsabakası 24 Temmuz 2024'te başlayacak, altın madalya maçı ise 9 Ağustos 2024'te yine Parc des Princes'te yapılacak.

Ayrıca turnuvada VAR, yarı otomatik ofsayt sistemi ve gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağı belirtildi.

FIFA, 4 Nisan 2024 itibarıyla dünya sıralamasını güncelledi.

FIFA'nın resmi sitesinden yayımlanan sıralamada Türkiye'nin 5 basamak gerilediği görüldü.

TÜRKİYE GERİLEDİ
NTV Spor'un aktardığına göre, FIFA dünya sıralamasında 35. sıraya kadar yükselen Türkiye, nisan güncellemesiyle birlikte 5 basamak geriledi. Ay-yıldızlı ekip, nisan ayında 40. basamakta yer aldı.

ZİRVEDE ARJANTİN BULUNUYOR
Listenin zirvesi değişmezken Arjantin 1., Fransa ise 2. sırada yer aldı. Belçika 1 basamak yükselerek 3. sıraya çıkarken İngiltere ise 4. sıraya geriledi. 5. sıradaki Brezilya'nın ise yeri değişmedi.

 

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