FIFA'dan Türk hakemlere görev FIFA kokartlı plaj futbolu hakemleri Özcan Sultanoğlu ve Murat Ergin Gözütok, 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda görev alacak



İSTANBUL (AA) - FIFA kokartlı plaj futbolu hakemleri Özcan Sultanoğlu ve Murat Ergin Gözütok, Yunanistan'da düzenlenen 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda görev yapacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Patras şehrinde devam eden 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda gerçekleşecek plaj futbolu müsabakalarında Sultanoğlu ve Gözütek'in FIFA tarafından görevlendirildiği kaydedildi. Öte yandan organizasyonda FIFA Plaj Futbolu Hakem Eğitimcisi Serdar Akçer'in de hakem koordinatörü olarak görev alacağı ifade edildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.