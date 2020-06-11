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Spor

FIFA'dan transfer dönemi açıklaması

FIFA, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin bu sezon bitmeden başlatılabileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada ayrıca, oyunculara, aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyme imkanı sağlanacağı ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 22:53:00 - 2020-06-11 23:04:36
FIFA'dan transfer dönemi açıklaması

FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oyuncuların statü ve transfer talimatında geçici düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, liglerde 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin, mevcut sezon tamamlanmadan başlatılabilmesi konusunda ulusal futbol federasyonlarına izin verileceği belirtildi.

Ayrıca oyunculara, aynı sezonda iki yerine üç takımda forma giyme imkanı sağlanacağı ifade edildi.

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