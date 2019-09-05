FIFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev FIFA, plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu’nu Portekiz’de yapılan Plaj Futbolu Avrupa Süper Finalleri müsabakalarında görevlendirdi.

FIFA, plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu’nu Portekiz’de yapılan Plaj Futbolu Avrupa Süper Finalleri müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı Plaj Futbolu Hakemimiz Özcan Sultanoğlu, FIFA tarafından 4-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Portekiz’in Figueira Da Foz kentinde düzenlenecek olan Plaj Futbolu Avrupa Süper Finalleri müsabakalarında görev yapacak" denildi.

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