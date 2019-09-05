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FIFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev

FIFA, plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu’nu Portekiz’de yapılan Plaj Futbolu Avrupa Süper Finalleri müsabakalarında görevlendirdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:37
FIFA’dan Özcan Sultanoğlu’na görev

FIFA, plaj futbolu hakemi Özcan Sultanoğlu’nu Portekiz’de yapılan Plaj Futbolu Avrupa Süper Finalleri müsabakalarında görevlendirdi.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "FIFA Kokartlı Plaj Futbolu Hakemimiz Özcan Sultanoğlu, FIFA tarafından 4-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Portekiz’in Figueira Da Foz kentinde düzenlenecek olan Plaj Futbolu Avrupa Süper Finalleri müsabakalarında görev yapacak" denildi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:37
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