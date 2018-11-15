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FIFA'dan Kayserispor'a yasak geldi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a FIFA'dan kötü haber geldi.

15 Kasım 2018 Perşembe 17:44
FIFA'dan Kayserispor'a yasak geldi

Kayserispor, eski futbolcusu Adnane Tighadouini'ye sorumluluklarını zamanında yerine getiremediği için ceza aldı. 2015-2016 sezonunda İspanya'nın Malaga takımından kiralık olarak transfer edilen Fas asıllı Adnane Tighadouini'ye ödenmesi gereken 150 Bin Avro'yu zamanında ödemeyen Kayserispor, önce FIFA'lık oldu ardından da ceza aldı.

Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, süreç ile ilgili olarak, "Geçmişte transfer edilen bir futbolcuya karşı yükümlülüklerini zamanında yerine getiremeyen kulübümüze para ve transfer yasağı cezası geldi. Kulübümüze 150 bin Avro, 75 bin Frank faiz ve avukatlık masrafları, 1 dönem transfer yapamaz cezası verildi. Normalde 5 bin Frank ceza gelecekti. Ancak Kayserispor'un FIFA'da fazla dosyası olmasından ötürü en üst seviyeden ceza verildi" dedi.

Kayserispor Başkan Vekili Naci Bedir, kulüp olarak bu sezon başında 150 bin Avro'yu ve 75 bin Frank cezayı ödediklerini de söyleyerek, "Para cezasını ödememize rağmen transfer yasağı cezasını kaldırtamadık. FIFA yetkilileri, bize bu cezayı ya devre arası ya da sezon sonunda çekme hakkı tanıdı. Sezon sonunda daha büyük sıkıntı oluşacağı için, bu cezamızı devre arasında çekmeyi tercih ettik. Yani bu sezon ligin devre arasında transfer yapamayacağız" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 17:44
  1. Kayseri
  2. kayserispor
  3. fifa
  4. transfer yasağı

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