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Teknoloji

FIFA21'de 2 gol sevinci kaldırıldı

EA Sports'tan yapılan açıklamaya göre FIFA21 2 gol sevinci kaldırıldı. Peki FIFA 21'de neden gol sevinci kaldırıldı. FIFA 21 ne zaman çıkacak;? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 16:43:00 -
FIFA21'de 2 gol sevinci kaldırıldı

2 ay sonra satışa çıkacak olan FIFA 21'den rahatsız edici olduğunu düşünülen iki gol sevinci kaldırdı. EA Sports'tan yapılan açıklamaya göre, oyundaki bazı gol sevinçlerinin farklı anlamları olduğunu ve rahatsız edici olabileceğini söyleyerek kaldırdıklarını açıkladı. Rapora göre online oyunlarda “Shush” ve “A-Ok” şeklinde gol sonrası atılan mesajlar, FIFA 21’de olmayacak.

Shush, yani ülkemizde Şıştttt! şeklinde çevirebileceğimiz kelime özellikle gol yedikten sonra morali bozulan oyuncuları iyice çileden çıkarıyordu. Oyunun baş yapımcısı Sam Rivera, Topluluk, bize oyunda toksik davranışlar bulunduğunu söyledi ve bunları kaldırdığımızdan emin olmak istedik. Bu sebeple, oyunda sahip olunabilecek bazı kutlama mesajlarını kaldırdık” dedi. 

"FIFA 21 Online'da gereksiz animasyonlar kaldıralacak"

Online yapılan müsabaklarda oyun içi hızın arttırılmasını isteyen EA Sports, online müsabaka için anismasnyonlara yeni FIFA 21'de yer vermeyecek. Oyun baş yapımcısı RiveraFIFA 21’in çevrimiçi maçlarda tamamen oyun akışına odaklanacağını söyledi. 

FIFA 21 ne zaman piyasaya sürülecek?

EA Sports, FIFA 21 için 9 Ekim 2020'de tanıtım yapacağını açıkladı. Ancak Ultimate veya Champions sürümünü ön siparişle alan oyuncular, FIFA 21’e üç gün daha erken erişim sağlayabilecek. Origin Access Premier aboneleri ise 1 Ekim’den itibaren FIFA 21’in deneme sürümünü oynayabilecekler.

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