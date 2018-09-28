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FIFA tarafından ödüllendirilmişti! Galatasaray unutmadı

FIFA'nın Fair Play Ödülü'nü kazanan Erzurumspor'un futbolcusu Lennart Thy, Galatasaray tarafından unutulmadı. Fatih Terim, Alman oyuncuya plaket verdi.

28 Eylül 2018 Cuma 19:56
FIFA tarafından ödüllendirilmişti! Galatasaray unutmadı

FIFA tarafından Fair Play Ödülü’ne layık görülen BB Erzurumspor’un Alman futbolcusu Lennart Thy’e Galatasaray plaket verdi. Plaketi Teknik Direktör Fatih Terim takdim etti. 

BB Erzurumspor’un Alman futbolcusu Lennart Thy’e geçtiğimiz mart ayında o dönem oynadığı Hollanda takımı VVV Venlo'nun PSV Eindhoven ile karşılaşacağı gün ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak hayat vermiş, bu yüzden bir süre takımının antrenmanlarına katılamamıştı. Thy, bu hareketinden dolayı FIFA tarafından Fair Play Ödülü’ne layık görülmüştü.

Türk Telekom Stadyumu’ndaki Galatasaray-BB Erzurumspor maçı öncesinde de sarı-kırmızılı kulüp, Thy’ye bu davranışından dolayı plaket takdim etti. Plaketi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim verdi. 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 19:56
  1. Galatasaray
  2. Erzurumspor
  3. Lennart Thy

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