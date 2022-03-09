FIFA kararı sonrası Fenerbahçe'den sürpriz sol bek kararı!

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş futbolu da etkiledi. FIFA, bu iki ülkede forma giyen yabancı futbolcular için yeni bir karar aldı. Buna göre isteyen yabancı oyunculara, sezon sonuna kadar kulüpleriyle olan sözleşmelerini askıya alma hakkı tanındı. FIFA ayrıca iki ülkedeki yabancılar için geçici transfer penceresi de açtı. Bu karar sonrası, ligi ikinci bitirip Devler Ligi bileti almayı hedefleyen Fenerbahçe’nin, sol bekte yaşadığı sıkıntıyı geçici olarak çözmek için harekete geçtiği kaydedildi.

Douglas Santos iddiası

Sarı-Lacivertliler’in iki Brezilyalı oyuncuyu gözlerine kestirdikleri kaydedildi. Bunlardan ilki, Zenit’te oynayan Douglas Santos. Piyasa değeri 16 milyon Euro olan 27 yaşındaki sol bek, bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ligin en iyi sol bekleri arasında yer alan Santos, FIFA kararı sonrası Avrupa kulüplerinin gözdelerinden biri haline gelebilir. Fenerbahçe’nin yanı sıra, sol beki Alberto Moreno’nun sezonu kapatmasının ardından İspanyol ekibi Villarreal’in de bu oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

Menajeri takibe aldı

Fenerbahçe ile adı anılan diğer oyuncu ise Spartak Moskova’da görev yapan Ayrton Lucas. 24 yaşındaki oyuncu 2019’da Fluminense’den 7 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Lucas’ın menaceri Carlos Leite, geçtiğimiz gün Fenerbahçe’yi sosyal medyadan takibe almıştı. Sarı- Lacivertliler’in Leite ile ilk teması kurduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun ayrılmak istemesi halinde resmi teklif sunulacağı mesajının gönderildiği kaydedildi. Kanarya, Santos ya da Lucas’tan birine imza attırması halinde sözleşmeleri, Rusya’da sezonun bitiş tarihi olan 30 Haziran 2022’ye kadar olacak. Ayrıca oyuncuların bonservisleri de Rus ekiplerinde kalmaya devam edecek.

Kontenjanda yer var!

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Reims forması giyen Ghislain Konan ile anlaşmaya varmıştı. Ancak Fildişili oyuncunun menajerinin yüksek imza parası talebi sonrası anlaşma suya düşmüştü. Kanarya, ocak ayında kimseye imza attırmadı. Alman orta saha Max Meyer ise Danimarka ekibi Midtjylland’a kiralandı. Bu sayede yabancı kontenjanında 1 oyunculuk yer açılmıştı. Fenerbahçe bu nedenle Rusya’dan 1 yabancı futbolcu transferi yapabilir.