FIFA, İspanya maçı öncesi Rusları testten geçirdi

FIFA'nın doping kontrol merkezi tarafından pazar günü oynanacak İspanya-Rusya maçı öncesi Rus Milli Takım oyuncularından kamp sırasında testler alındı.

TURNUVA ÖNCESİ 2 BİN 700 SPORCUYA DOPİNG TESTİ YAPILDI

Rusya Milli Takımı'nın performansı 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca şaşkınlığa neden olmuş ve bazı uluslararası kuruluşlar takım futbolcularına doping kontrolü yapılmasını istemişti. FIFA tarafından Novogorsk'ta bulunan Rus Milli Takım oyuncularına test yapıldı.

FIFA'nın doping kontrol merkezi tarafından turnuva öncesi 2 bin 700 sporcuya test yapıldığı ve şu ana kadar hiçbir sporcuda dopinge rastlanmadığı duyuruldu. Doping kontrolü sırasında çekilen bir fotoğraf Rusya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımdan sonra Rus taraftarlar FIFA'ya tepki gösterdi.

Rusya, pazar günü Luzhniki Stadyumunda Dünya Kupası Son 16 Turunda İspanya ile karşılaşarak çeyrek final vizesi almaya çalışacak.