THY - İmaj
0553 313 94 23

FIFA, İspanya maçı öncesi Rusları testten geçirdi

2018 Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İspanya ile karşılaşacak olan Rusya'da futbolcular, doping testinden geçti.

29 Haziran 2018 Cuma 18:13
FIFA, İspanya maçı öncesi Rusları testten geçirdi

FIFA'nın doping kontrol merkezi tarafından pazar günü oynanacak İspanya-Rusya maçı öncesi Rus Milli Takım oyuncularından kamp sırasında testler alındı.

TURNUVA ÖNCESİ 2 BİN 700 SPORCUYA DOPİNG TESTİ YAPILDI

Rusya Milli Takımı'nın performansı 2018 FIFA Dünya Kupası boyunca şaşkınlığa neden olmuş ve bazı uluslararası kuruluşlar takım futbolcularına doping kontrolü yapılmasını istemişti. FIFA tarafından Novogorsk'ta bulunan Rus Milli Takım oyuncularına test yapıldı.

FIFA'nın doping kontrol merkezi tarafından turnuva öncesi 2 bin 700 sporcuya test yapıldığı ve şu ana kadar hiçbir sporcuda dopinge rastlanmadığı duyuruldu. Doping kontrolü sırasında çekilen bir fotoğraf Rusya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımdan sonra Rus taraftarlar FIFA'ya tepki gösterdi.

Rusya, pazar günü Luzhniki Stadyumunda Dünya Kupası Son 16 Turunda İspanya ile karşılaşarak çeyrek final vizesi almaya çalışacak.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 18:13
  1. Rusya
  2. İspanya
  3. Dünya Kupası
  4. Fıfa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye telgrafı
    1. Erdoğan'dan Şarık Tara için taziye..
    2. Fatih Portakal Fox TV'ye veda mı etti?
    3. Teröristler üs bölgesine saldırdı
    4. Alman uzman bomba 'Muharrem İnce'..
    5. Çinli şirketler Türkiye'ye çıkarma yaptı
    6. Minik Eylül'ün acı haberinden sonra..
    7. UEFA Başkanı'ndan Galatasaray..
    8. İstanbul lise taban puanları 2018..
    9. Ankara liseleri taban puanları..
    10. Yerli Yörük sahneye çıktı
    11. Açık tenli ve sarışın insanlarda..
    12. Alaattin Çakıcı'ya soruştuma başlatıldı!
    13. Fatih Portakal böyle veda etti
    14. Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen..
    15. Mantı tarifi
    16. Ramil Guliyev 35 yıllık rekoru kırdı
    17. Çantanızda olmaması olmaz olan 9 şey
    18. Alman uzmandan Muharrem İnce tespiti!
    19. Yeni kabinede ekonomi bakanı Ali..
    20. Beşiktaş'ı uçuracak teklif! Vida için..
    Kimler limonlu su içemez?
    Kimler limonlu su içemez?
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    1 ayda 11 kişi öldü! Uzmanlar uyardı: Banyo yapmayın!
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden skandal açıklama
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    AK Parti'den Soylu'nun kararına ilk yorum!
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
    İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    2018 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM YKS sınavına nerede gireceğim?
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak
    Hükümetten flaş karar! Zam yapılmayacak