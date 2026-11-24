FIFA duyurdu! 2 Türk kulübüne transfer yasağı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ve Trendyol 1. Lig takımlarından Orta Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı verildi.
Pendikspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.