FIFA dünya sıralaması açıklandı! Milli Takımımız yerini korudu
A Milli Futbol Takımımız, FIFA dünya klasmanında 25. sıradaki yerini korudu. İlk sırada yine İspanya yer aldı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1582,69 puanla 25. sıradaki yerini korudu.
İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.
Öte yandan A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi Romanya, bin 465 puanla 47. sırada yer alırken, final maçındaki muhtemel rakiplerimizden Slovakya bin 485 puanla 45'inci, Kosova ise bin 308 puanla 80'inci basamakta bulunuyor.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması ise 19 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle: