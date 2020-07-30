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Spor

FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:32:46 -
FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma açıldı

CENEVRE (AA) - FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında İsviçre'de soruşturma başlatıldı.

Özel olarak görevlendirilen savcı Stefan Keller'ın yürüttüğü soruşturmada, Infantino ile İsviçre Başsavcısı Michael Lauber arasındaki ilişki incelenecek.

Geçen hafta istifasını veren Lauber, 2015'te başlatılan FIFA'daki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının başında yer almıştı.

Infantino, hakkındaki yolsuzluk iddiaları yüzünden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA Başkanı seçilmişti.


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