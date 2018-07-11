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Fifa 2019'da Ronaldo krizi!

Ronaldo, 105 milyon avro bonservis bedeliyle, efsaneleri arasına adını yazdırdığı Real Madrid'den ayrılarak Juventus'a transfer oldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:49
Fifa 2019'da Ronaldo krizi!

Yakın tarihin en önemli transfer olaylarından biri dün itibarıyla resmiyet kazandı. Futbolcu olarak kırılabilecek çoğu rekoru kıran, sadece Real Madrid efsanesi değil aktif bir futbol efsanesine dönüşen Ronaldo, bundan sonra futbol kariyerini İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus'ta sürdürecek. Bu gelişme, FIFA 19'un bütün tanıtım materyallerini "Real Madrid'li Ronaldo" üzerine kurgulayan EA Sports için pek çok düzenlemeyi beraberinde getiriyor.

Bilindiği üzere FIFA 18'de olduğu gibi FIFA 19'da da Ronaldo kapak yıldızı konumunda. Ancak Portekizli süper star, kapak görsellerinde ve tanıtım materyallerinde Real Madrid formasıyla yer alıyordu. Hatta oyunun fragmanında (son sahne) bile Ronaldo'nun Real Madrid formasıyla Juventus'a röveşata ile gol attığı bir sahne de (Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde atılan golü anımsatıyor) mevcut. Juventus'a atılan imza ile bu içerikler kaldırılacak mı merak konusu ancak durum sadece tanıtım materyallerinden ibaret değil.

Son 2 oyundur Yolculuk modu, seriye adeta yeni bir soluk getirmişti. İddialar Alex Hunter'ın hikayesinin FIFA 19 ile sonlanacağı yönünde. Şimdiye dek internete düşen görsellerde, Hunter'ın Real Madrid forması giydiğini ve idolü Ronaldo ile birlikte poz verdiğini görmüştük. Ronaldo'nun Juventus imzasıyla bu sahnenin ne hale geleceği de merak konusu oldu. Portekizli yıldız İtalyan ekibine imza atarak Alex Hunter'ın da mı kariyerini Serie A'ya yönlendirmiş oldu yoksa söz konusu sahnede bir başka Real Madrid'li yıldızı mı göreceğiz, bunu zaman gösterecek.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:49
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